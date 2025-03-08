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Konya'da Sokak Köpeği Saldırısı: 13 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Konya'da Sokak Köpeği Saldırısı: 13 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki F.E.Ö., köpekten kaçarken dengesini kaybedip düştü ve yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun kalça kemiğinde kırık tespit edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğradığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, köpekten kaçarken düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ortaokul öğrencisi F.E.Ö. (13) göl kenarındaki parkta arkadaşı ile akşam saatlerinde yürüyüş yaptığı esnada iddiaya göre göl kenarındaki parkta başıboş dolaşan bir köpeğin saldırısına uğradı. Yanındaki arkadaşı ile birlikte korkup köpekten koşarak uzaklaşmak isteyen F.E.Ö. biraz ilerledikten sonra dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı. Yanındaki arkadaşı ise yaşanan olayı babasına haber verdi.

Her iki çocuğun babası da olay yerine gelirken yerinden kalkamayan F.E.Ö., özel araçla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede müdahale edilen ve kalça kemiğinde parçalı kırık tespit edilen F.E.Ö., Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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