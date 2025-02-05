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Konya'da Sobayı Tinerle Yakan Kişi Yaralandı

Konya'da Sobayı Tinerle Yakan Kişi Yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, boya atölyesinde sobayı tiner ile yakmaya çalışan bir kişi, sobanın parlaması sonucu yüzünden ve ellerinden yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinden boya atölyesinde sobayı tiner ile yakan bir kişi elleri ve yüzünden yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kızılcalar Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve boya atölyesi olarak kullanılan konteynerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan T. sabah geldiği iş yerinde ısınmak için sobayı tiner ile yakmak istedi. Bu sırada sobanın bir anda parlaması ile Adnan T. elleri ve yüzünden yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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