Çocuklar şivlilikle paylaşmayı ve zorbalığın kötülüğünü okula gelen robottan dinledi

Konya'da okulda çocukların şivlilik heyecanına robot da eşlik etti. Okula getirilen robot sınıfa girerek çocuklara Konya'ya özgü şivlilik geleneği ile bilgiler verirken, akran zorbalığının kötülüğünü anlattı, çocukların sorularını cevapladı.

Üç ayların başlangıcında Konya halkı tarafından kutlanan "Şivlilik" geleneğinde çocuklar sevindiriliyor. Şivliliklerini toplayan çocuklara okulda ise paylaşmanın güzelliği ve zorbalık yapılmaması için farklı bir çalışma yapıldı. Selçuklu İbrahim Yapıcı İlkokulunda öğrencilerin dersine Şivecop ismi verilen robot eşlik etti. Robot ile önce şivlilikle paylaşmanın güzelliğini, daha sonra akran zorbalığının kötülüğünü anlattı.

"Robotla çocuklarımıza hızlı ve onların sevecekleri şekilde ulaşmayı hedefledik"

Şivlilik geleneğiyle çocukların paylaşım becerinin geliştiğine robot ile akran zorbalığına dikkat çektiklerini anlatan Okul Müdürü Ramazan Dursun, "Sadece Konya'ya özel olarak kutlanan bir gün olup Şivlilik bu günde çocuklarımız sokak sokak, ev ev dolaşarak ailelerin onlara verdikleri hediyeleri toplarlar. ve bu toplanan yiyecekleri daha sonraki zamanlarda birbirleriyle paylaşarak aslında bir paylaşım kültürü oluştururlar. Konya'mızın bu önemli özelliğini bugün de biz eğitim yuvamıza aktararak çocuklarımızın bu günü geleceğe taşımalarını ve okullardan başlayarak öğrenmelerini sağladık. Yine bu günü biz özellikle hatırlamak istedik. Buradaki ana amacımız günümüzün en önemli sorunlarından olan akran zorbalığı konusunu bu şekilde işlemeyi yaptık. Bu planlamanın içerisinde de yine çalışmamız içerisinde robotumuzu okulumuza getirmeyi planladık. Robotla çocuklarımızın nezaketi, birbirine karşı saygılı olmayı ve şivlilik geleneğiyle paylaşmayı, çocukların dikkatini çeken robot diliyle aktardık. Bu şekilde robotumuzla çocuklarımıza en içten, en hızlı ve onların sevecekleri şekilde ulaşmayı hedefledik" dedi.

Okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sema Yıldız da, "Öğrencilerimle beraber bugün şivliliği hep beraber kutladık. Öğrencilerim evlerinden getirdiği ürünleri arkadaşlarıyla paylaştı. Bu paylaşmada birbirlerine karşı nazik davranmayı aşılamak istedik. Günümüzde sorun olan akran zorbalığını aşmaları için öğrencilerimiz de fırsat buldu. Ayrıca geçmişle günümüz arasındaki bağlantıyı kurmak için robotu çocuklarımıza tanıtıyoruz ve onlara iyi bir insan olmayı aşılamak istiyoruz" diye konuştu.

Derste sınıfa giren robot şivlilikle ilgili bilgiler verip çocukları paylaşmayı anlatırken, robota çeşitli sorular soran öğrenciler ise sevinçli olduklarını ifade etti.