Konya'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Yılmaz Kaya ve Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Cahı Mahallesi 93233. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen silahlı saldırıda Yılmaz Kaya (23) ve Mustafa Kaya (44) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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