Bozkır'da şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

Konya'nın Bozkır ilçesindeki Dereköy Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Uçan çatı, komşu bir eve düşerek hasara yol açtı. Olayda can kaybı yaşanmadı ancak iki hayvan barınağındaki çadırlar da etkilendi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde şiddetli rüzgar bazı mahallelerdeki evlerin çatısını uçurdu.

Edinilen bilgiye göre, Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına bazı olumsuzluklara sebep oldu. Fırtına nedeniyle mahallede bulunan kullanılmayan bir evin çatısı tamamen uçtu. Uçan çatı, rüzgarın etkisiyle komşu bir eve düşerek hasara yol açtı. Olayda, yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Aynı mahalledeki 2 hayvan barınağının da çadırlarının uçtuğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
