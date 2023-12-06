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Konya'da Şeker Fabrikasında Stajyer Öğrenci Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan bir şeker fabrikasında stajyer öğrenci çökertme havuzuna düşerek hayatını kaybetti. Olayda genç stajyerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde şeker fabrikasında 17 yaşındaki stajyer öğrenci çökertme havuzuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Ereğli Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya bakıma gelen bir elektrik firmasında stajyer öğrenci olan Ulaş D. (17), çalıştığı sırada çökertme havuzuna düşerek ağır yaralandı. Öğrenci, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç stajyerin Ereğli Organize Sanayisinde bulunan bir kolejde öğrenci olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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