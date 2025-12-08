Haberler

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Güncelleme:
Seydişehir ilçesinde görevli 51 yaşındaki polis memuru Mevlüt Tencere, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Derbent'e gönderildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görevli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Tencere (51) gece evinde kalp krizi geçirdi. Mevlüt Tencere evinde hayatını kaybederken, cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru için sabah saatlerinde Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Mevlüt Tencere'nin cenazesi mesai arkadaşları ve yakınları tarafından görev yaptığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Mevlüt Tencere'nin cenazesi burada yapılan duanın ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Derbent ilçesine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

Yorumlar (1)

Tomarzalı:

Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Ailesi ve yakınlarına sabırlar versin .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
