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Konya'da Otoparkta Yangın: İki Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'da Otoparkta Yangın: İki Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Konya'nın Meram ilçesindeki bir sitenin kapalı otoparkında başlayan yangında, LPG'li bir otomobildeki yangın başka bir otomobile sıçradı. Yangın sonrası iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Konya'da sitenin kapalı otoparkında bir otomobilde başlayan yangın başka bir otomobile sıçradı. Yangında, 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta bulunan 06 YUM 02 plakalı LPG'li otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Otomobilde daha sonra patlama meydana gelirken, alevler bitişindeki 34 AT 265 plakalı otomobile sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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