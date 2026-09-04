Karapınar'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.B. idaresindeki 42 BCF 438 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen F.S. yönetimindeki 42 AZK 784 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü F.S. ile yanındaki M.E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı