Konya'da Otomobilin Çarptığı 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Konya'da Otomobilin Çarptığı 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki N.Ç.'ye otomobil çarptı. Kaza sonrası yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Özdilek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 42 ASH 51 plakalı Tofaş marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki N.Ç. isimli kız öğrenciye çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
