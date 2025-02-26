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Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti

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Konya'nın Bozkır ilçesinde bir otomobilde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, akşam saatlerinde Bozkır Demirasaf Mahallesi'nde bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, M.Ü. ve K.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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