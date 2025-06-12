Konya'da otomobil takla attı: 3 yaralı

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Konya-Adana Kara yolu üzeri Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü Mahallesi Akören Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 20 AFG 824 plakalı Opel marka otomobil, Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeritten çıkarak şarampolde takla attı. Kazada araç sürücü A.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.