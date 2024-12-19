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Konya'da Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Konya'da Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolden çıkan otomobili bariyerlere çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-300 kara yolu Altuntaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilgın'dan Akşehir ilçesi yönüne seyreden H.Ö. idaresinde ki 42 HA 869 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü H.Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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