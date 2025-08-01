Konya'da Otomobil Kanalına Düştü: 3 Yaralı

Konya'da Otomobil Kanalına Düştü: 3 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir'e bağlı Küçükavşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 42 BDB 02 plakalı otomobil, yerleşim merkezinde seyir halinde iken kontrolden çıkarak içerisinde su olmayan bir kanala düştü. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.U. ve B.B. yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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