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Karapınar'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Karapınar'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu ve birinin Konya'ya sevk edildiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Şehit Oğuzhan Aydınbelge Caddesi ile 133009. Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. yönetimindeki 42 ACY 643 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken, E.A. idaresindeki 42 AYY 083 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan K.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastane kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, Konya'da bir hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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