Konya’da ormanlık alanda yangın

Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan alan dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Yatağan Mahallesi sınırlarında kalan Karatepe-Dişkayalar mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda doğal nedenlerden çıktığı belirlenen yangının rüzgarın da etkisiyle yayılması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline arazözler, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Helikopterin de havadan desteğiyle yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın mahallinde jandarma ekipleri de güvenliği sağlarken, yangında bazı hayvanlar telef oldu. Yanan alan ise dron ile havadan görüntülendi.

Vatandaşlar, büyük bir alanın yandığını belirterek, ekipler ve söndürme helikopterinin uğraşları sonucu yangının söndürüldüğünü söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı