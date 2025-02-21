Konya'da Okulda Silahlı Saldırı: Bir Öğretmen Yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir öğretmen okulda silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Kutören Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kutören İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni C.G. (41), okulda sınıfta bulunduğu sırada bir öğrencinin abisi olduğu belirtilen K.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun üç yerinden yaralanan öğretmen, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmenin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Şüpheli K.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA