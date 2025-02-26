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Konya'da Oksijen Tüpü Patladı, Bebek ve Teyzesi Yangında Hayatını Kaybetti

Konya'da Oksijen Tüpü Patladı, Bebek ve Teyzesi Yangında Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen yangın, otomobildeki oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktı. 3 aylık Mustafa Çakmak ve 18 yaşındaki teyzesi Rabia Yıldız, çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın sonrası baba ve anne hastaneye kaldırıldı.

Konya'da bebek ve teyzesinin hayatını kaybettiği yangının, otomobilde bulunan ve tedavi için kullanılan oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı öğrenildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir hastanede tedavi gören 3 aylık Mustafa Çakmak bebek, hastaneden ailesi ile birlikte taburcu oldu. Aile, hastaneden 42 D 9030 plakalı otomobille Çumra ilçesindeki evlere gitmek üzere ayrıldıkları sırada otomobilde bulunan bebeğin tedavisi için kullanılan oksijen tüpü patladı. Patlama sonrasında otomobilde yangın çıktı. Otomobildeki baba Halil Çakmak ve anne Fatma Çakmak yaralanırken bebek Mustafa Çakmak ve teyzesi Rabia Yıldız (18) yangında hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Baba ile anne Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, anne burada yapılan tetkikler sonrasında ambulansla Konya Şehir Hastanesine nakledildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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