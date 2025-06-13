Konya'da Öğretmenini Vuran Zanlı Tutuklandı

Konya'da öğretmen olan arkadaşını görev yaptığı okulda öldüren katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli B.O. (27) arkadaşı olan rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ün (33) öğretmen olarak çalıştığı okula geldi. B.O., paltosuna sakladığı tüfek ile 1. katta bulunan Öz'ün odasına girdi. İkili arasında kısa süren tartışmanın ardından B.O. yanında getirdiği tüfek ile Muhammed Öz'e 10 el ateş açtı. Öğretmen olay yerinde hayatını kaybederken, B.O. okula gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Katil zanlısı B.O. emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ve Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı B.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA