Haberler

Konya'da Öğrencilerin Güvenliği İçin Okul Önlerinde Yoğun Denetim

Konya'da Öğrencilerin Güvenliği İçin Okul Önlerinde Yoğun Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula giderken karşılaşabilecekleri tehlikeleri önlemek amacıyla okul önlerinde yoğun denetimler gerçekleştirdi. Trafik ekipleri araçları kontrol ederken, asayiş ekipleri parklarda denetim yaptı ve kantinlerdeki gıda güvenliğini sağlamak için denetimler yapıldı.

Konya'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri için sabah giriş ve öğlen çıkış saatlerinde okul önleri ve çevresinde yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Trafik ekipleri servis araçlarını ve okul çevresindeki araçları tek tek kontrol ederken, asayiş ekipleri de park ve bahçelerde denetim yaparak çocukların huzurlu bir ortamda eğitimlerine devam etmesini sağladı. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı yürütülen uygulamalarla hem öğrencilerin güvenliği hem de çevredeki düzen en üst seviyede tutuldu. Öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için okul kantinleri denetlendi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Tarım Müdürlükleri ve zabıta ekiplerinin katılımıyla çok sayıda okul kantininde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; kantinlerde satılan yiyecek ve içeceklerin mevzuata uygunluğunun yanı sıra kantin çalışanlarının GBT, suç kaydı incelemeleri yapıldı.

Öğrencilerin güvenliği önceliğimiz

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, okul ve çevrelerinin trafik, asayiş ve kantin işletmeleri açısında eğitim süresince denetleneceğini, çocukların eğitim hayatını güvenle sürdürebilmeleri için yapılan çalışmaların üst düzeyde tutulacağını ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Merkez Bankası faiz indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla bekledi faiz kararını açıkladı
Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasını reddetti

Mahkemeden CHP il kongresiyle ilgili gündem yaratacak karar
Bahçeli: Önümüzdeki günler provokasyona açık ve yatkındır, kaos meraklıları var

Bahçeli'den önümüzdeki günler için endişelendiren sözler
2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İlk kez rakam telaffuz edildi

2026'da asgari ücret ne kadar olacak? İlk kez rakam telaffuz edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Nurullah Talha Yel ile anlaştı

Genç golcüyle anlaşıldı! İstanbul'a imza atmaya geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.