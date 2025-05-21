Konya'da Narkotik Operasyonu: 63 Tutuklama Gerçekleşti

Konya'da Narkotik Operasyonu: 63 Tutuklama Gerçekleşti
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Konya'da Narkotik Operasyonu: 63 Tutuklama Gerçekleşti
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Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan 80 operasyonda 63 kişi tutuklandı. Ele geçirilenler arasında uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silahlar ve suçtan elde edilen para yer alıyor. Emniyet, uyuşturucu ile mücadelenin süreceğini bildirdi.

Konya'da narkotik operasyonu: 63 tutuklama

KONYA - Konya'da polis ekipleri tarafından son 2 haftada yapılan 80 operasyonda çeşitli türlerden uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, tabanca ve suçtan elde edilen binlerce lira ele geçirildi. Konuyla ilgili 63 kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edilinen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 Mayıs - 20 Mayıs tarihleri arasında yürüttükleri çalışmalarda kapsamlı operasyonlar düzenlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği 80 ayrı operasyonda 48 bin 868 adet sentetik ecza hap, 3 kilo 865,05 gram sentetik kannabinoid (bonzai), bin 203 adet ecstasy, 587,3 gram metamfetamin, 322 adet captagon, 60 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 12,26 gram esrar, 10,8 gram bonzai hammaddesi, 6 kök hint keneviri, 0,9 gram afyon sakızı, 0,4 gram eroin, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet fişek ile 158 bin 90 TL ve 4 bin 941 dolar suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlarda 135 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 46'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca, uyuşturucu madde suçlarından aranan 27 kişi yakalandı. Bu kişilerden 17'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yürütülen operasyonlar kapsamında toplam 63 kişi tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi veya UYUMA uygulaması üzerinden bildirmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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