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Mutfak tüpünden sızan gaz anne ve iki çocuğunu hastanelik etti

Mutfak tüpünden sızan gaz anne ve iki çocuğunu hastanelik etti
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen anne ve iki küçük çocuğu hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Ermek Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfak tüpünden sızan gazdan evde bulunan anne A.E. ile çocukları P.E. (3) ve K.E. (2) etkilendi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gazdan etkilenen anne ve çocukları, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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