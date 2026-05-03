Konya'da motosikletlerle kuyumcu soyan 4 şüpheliden 2'si yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kar maskeli 4 kişi, kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın ve 5 milyon TL çaldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kar maskeli 4 kişi, kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın ve 5 milyon TL çaldı. Kaçarken motosikletleriyle çarpışarak kaza yapan ve altınların bir kısmını yola savuran şüphelilerden 2'si, polisin takibi sonucu Adana girişinde yakalandı. Çalınan altın ve paralar ise boş bir arazide odunların altına gizlenmiş halde bulundu. Olay anına ait görüntüler de güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Ereğli ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine 2 motosikletle gelen kar maskeli 4 şüpheli içeri girdi. Şahıslar, iş yerinin vitrininde bulunan yaklaşık 1 kilogram ziynet eşyası ile 5 milyon TL nakit parayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığın ardından kaçışa geçen şüphelilerin kullandığı iki motosiklet, Yunus Emre Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu çalınan altınların bir kısmı yola savrulurken, şüpheliler motosikletleri bırakarak olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin izini sürmeye başladı. Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde, olaya karışan şüphelilerden 7 ayrı suç kaydı bulunan D.A.K. (17) ve 24 ayrı suç kaydı bulunan D.Ç. (23), Adana girişinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan altınlar odunların altından çıktı

Polis ekiplerinin olay yeri çevresinde ve kaçış güzergahlarında yaptığı kamera incelemeleri ile detaylı aramalar sonucunda; olayda kullanılan motosikletlerden biri ile şüphelilere ait iki kask ve eldiven ele geçirildi. İş yerinden çalınan altın ve paralar ise boş bir arazide, üzeri odunlarla kapatılarak gizlenmiş vaziyette bulundu. Ele geçirilen altın ve paralar, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, olaya karışan ve firari durumda olan diğer 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, şüphelilerin kuyumcuyu soyma anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
