Konya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam 22.15 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Z.'nin idaresindeki 42 AIG 505 plakalı motosiklet henüz sürücüsü öğrenilemeyen 42 AHF 079 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü A.Z yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.Z., ambulansla Karapınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA