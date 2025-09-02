Haberler

Konya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam 22.15 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Z.'nin idaresindeki 42 AIG 505 plakalı motosiklet henüz sürücüsü öğrenilemeyen 42 AHF 079 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü A.Z yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.Z., ambulansla Karapınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Giden gidene! Fenerbahçe bir gecede 4 yıldızını gönderdi

Giden gidene! Bir gecede 4 yıldızını gönderdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeği kaçırdığını itiraf etti, yakınları inanamadı: Sana iftira attılar

Skandal itirafı bile ailesini ikna etmedi: Sana iftira attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.