Konya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün otomobilin üzerinden uçtuğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçe merkezi Ahmet Baran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halindeyken soldaki sokağa dönüş yapan F.Y. idaresindeki G 528 TK yabancı plakalı otomobile caddede seyir halinde olan Savaş A. idaresindeki 42 BAH 32 plakalı motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin üzerinden uçarak yere düştü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı Savaş A. daha sonra Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddeden seyir halinde olan otomobilin sola dönmesiyle aynı istikametten gelen motosikletin otomobile çarptığı ve motosiklet sürücüsünün otomobilin üzerinden uçarak yere düştüğü görülüyor.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapılırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA