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Konya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Konya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki cipe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki cipe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Camikebir Mahallesi Mezarlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresindeki 42 BBK 171 plakalı motosiklet seyir halindeyken park halindeki Volvo marka 42 AKG 955 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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