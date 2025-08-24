Konya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Gülbahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sebze pazarı istikametinden çevre yoluna doğru seyir halinde olan G.D. idaresindeki 42 ADP 935 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA