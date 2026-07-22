Konya'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Otogar Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 42 BEK 520 plakalı motosiklet ile M.K. yönetimindeki 06 AAG 930 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.A. yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı