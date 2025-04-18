Konya'da Motosiklet Denetimleri Artıyor: Kasksız Sürücüler Pes Dedirtiyor

Konya'da hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber yollara çıkan motosiklet sürücülerini denetlemek için şehrin farklı noktalarında trafik ekiplerince aralıksız denetimler yapılıyor. Polis ekiplerince durdurulan kasksız, plakasız ve ehliyetsiz sürücülerin bahaneleri ise pes dedirtti.

Havaların ısınması ile birlikte şehir merkezinde motosiklet kullanımının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak bu araçların trafik kazalarına karışma oranının artmasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, artan motosiklet kazalarının önlenmesi ve meydana gelebilecek zararların önüne geçilebilmesi için denetimleri arttırdı. Dron destekli denetimlerde bazı sürücülerin kask ve sürücü ekipmanlarını taktıkları bazı sürücülerin ise kaskı motosikletin direksiyonunda bulundurduğu görüldü.

"Yapacak bir şey yok, kaskımı çaldılar"

Durdurulan kasksız bir sürücü ise polis memurunun, kaza anında kaskın sürücüleri büyük oranda koruduğunu hatırlatması üzerine, "Yapacak bir şey yok, kaskımı çaldılar. Dükkanın önünde yıkım vardı, çalışmışlar. Normalde binmem ama bankaya gitmem lazımdı. Çok acil, sen cezamı yaz abi" diye konuşması dikkat çekti.

Kasksız, ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullandığı için uygulama noktasında durdurulan sürücü ise, "Ehliyet yok hocam bende. Ehliyeti alacaktım, belgeleri verdim. Bilmiyordum böyle olduğunu" dedi.

"Ona göre önlem alıyorum"

Başka bir kasksız sürücü ise, "Ben şurada bulunan evime gidiyorum. Bir yere gitmiyorum ki elektrikli motosiklet ile nereye gideceğim" diye konuşurken, "Kasksız bir kazada hayati tehlikeniz bulunuyor" denilmesi üzerine "Ona göre önlem alıyorum" şeklinde kendini savundu.

Ekipler, denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atacak eksiklikleri ve arızası bulunan, muayenesiz motosikletleri özel olarak denetlerken kasksız ve ekipmansız motosiklet kullanan sürücülerin ikaz edilmesi için denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - KONYA