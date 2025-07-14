Konya'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Seydişehir karayolunun 15. kilometresinde Bayavşar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EVK 934 plakalı minibüs, sürücüsünün ismi alınamayan 34 BS 773 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Y.B. (31), M.G. (65) ve H.G. (66) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA