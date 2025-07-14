Konya'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Konya'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Seydişehir karayolunun 15. kilometresinde Bayavşar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EVK 934 plakalı minibüs, sürücüsünün ismi alınamayan 34 BS 773 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Y.B. (31), M.G. (65) ve H.G. (66) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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