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Konya'da Market Yangını: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde bir markette çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yangın, marketin mutfak bölümünde başladı ve hızla yayıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Markette yangın: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde bir markette çıkan yangında market sahibinin 5 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti, biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

Yangın, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki 5 katlı binanın zemin katında bulunan bir markette çıktı. Edinilen bilgiye göre, A.Ö.'ye ait marketin arka tarafındaki mutfak bölümünde başlayan yangın kısa sürede deodorant ve parfümlerin bulunduğu bölüme sıçradı. Bu nedenle yangın hızla yayılırken, ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangın sırasında arka tarafta bulunan büro kısmında olduğu belirtilen market sahibinin 5 yaşındaki oğlu Muhammed Kaan Örgün hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen ve yaralanan P.A.Ö. ve market sahibi A.Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiye eri R.İ. elinden hafif yaralandı. Yangınla birlikte olay yerine intikal eden Akşehir Yaren Arama Kurtarma ekipleri de yaralıların tahliyesi konusunda ekiplere destek verdi.

Apartman, yangın anında herhangi bir tehlikeye karşı boşaltılırken, cumhuriyet savcısı da olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Konya'da Market Yangını: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL FİLİZ - 3.Sayfa
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