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Konya'da Makas Atan Sürücünün Tehlikeli Görüntüleri Sosyal Medyada Tepki Çekti

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Konya'da geçtiğimiz aylarda 6 kişinin hayatını kaybettiği caddede 153 kilometre hız yaparak makas atan sürücü, cep telefonuyla kaydettiği görüntüyü sosyal medyada paylaşması tepki çekti.

Konya'da geçtiğimiz aylarda 6 kişinin hayatını kaybettiği caddede 153 kilometre hız yaparak makas atan sürücü, cep telefonuyla kaydettiği görüntüyü sosyal medyada "pedalı korkusuzca kullanmak özgüven" notuyla paylaşması tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesinde henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil sürücüsü, Bosna Hersek Mahallesi istikametinden otogar istikametine seyir halindeki otomobili ile hız yaparak attığı makas görüntüsünü cep telefonu ile kayıt etti. Diğer sürücülerin ve insanların hayatını tehlikeye atan otomobil sürücüsü, cadde üzerinde 153 kilometreye kadar hıza çıkarak kayıt ettiği görüntüleri "pedalı korkusuzca kullanmak özgüven" notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde hareketli müzik dinleyen sürücünün makas atarak 153 kilometre hıza ulaştığı görülüyor.

Öte yandan, aynı cadde üzerinde geçtiğimiz 11 Kasım Cumartesi günü yaşanan trafik kazasında 19 yaşındaki S.S. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bosna Hersek Mahallesi İstanbul Selçuklu Konya Haberler

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