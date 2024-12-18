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Konya'da Korkunç Trafik Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Korkunç Trafik Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Karatay ilçesinde otomobilin traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada bir sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da önünde seyir halindeki traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Konya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaşınhanı Mahallesi istikametinden Ereğli Çevre Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan Semih Gökhan Tan idaresindeki 34 HOJ 672 otomobil, aynı istikamette giden İ.B. yönetimindeki 42 BUA 67 plakalı traktörün arkasında bulunan sulama borusu yüklü römorka arkadan çarptı. Otomobilin römorka adeta ok gibi saplandığı kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, otomobil sürücüsü Semih Gökhan Tan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yola savrulan römorktaki su boruları nedeniyle polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yerindeki araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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