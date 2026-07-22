Kontrolden çıkan otomobil araçlara ve iş yerine zarar verdi

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki iki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki otomobillerden biri savrularak iş yerinin camına çarparak durdu. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi Öğretmen Mehmet Ali Köylüoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 34 JT 0331 plakalı Volkswagen marka otomobil cadde üzerinde park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan park halindeki otomobillerden biri yol kenarındaki iş yerinin camına çarparak dururken, diğer otomobil ise kaldırıma çıktı. Kazada 3 otomobil ile iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlenirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı