Konya'da Kombi Patladı, Yangın Çıktı: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da 5 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairede kombide meydana gelen patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 kişi etkilendi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Ulutepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan dairenin mutfak bölümündeki kombi, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Öte yandan, yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 1 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri dairede soğutma çalışması yaptı. Patlama sonrası ise çevre binadaki vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Yangına ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA