Haberler

Konya'da Kombi Patladı, Yangın Çıktı: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da Kombi Patladı, Yangın Çıktı: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartmanın 3. katında meydana gelen kombi patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'da 5 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairede kombide meydana gelen patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 kişi etkilendi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Ulutepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan dairenin mutfak bölümündeki kombi, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Öte yandan, yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 1 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri dairede soğutma çalışması yaptı. Patlama sonrası ise çevre binadaki vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Yangına ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Icardi'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Icardi harekete geçti! Bu sözler Fenerbahçelileri kızdıracak
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Trump, Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı

Savaş adım adım geliyor! Trump, o bölgede uçmayı tamamen yasakladı
Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin bile rengi değişti
Arda Güler ile Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor

Aynı takımda buluşuyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.