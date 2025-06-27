Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu
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Konya'da polis ekipleri sosyal medyada gündem olan kız isteme merasiminde yapılan şovla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen şahıs gözaltına alınarak, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' ve 'Trafik Güvenliği' suçlarından 15 bin lira ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Haziran Pazartesi günü Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kız isteme merasiminde kalabalık bir grup, yolu kapatıp meşaleler yakıp kız evine yürüyerek gitti.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN İHBAR YAĞDI

Bu görüntülerin sosyal medyada ve basın organlarında yayılması üzerine vatandaşlar tarafından emniyet müdürlüğüne çok sayıda ihbar ve şikayette bulunuldu. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, damat adayının M.E.Ö. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Olaylı kız isteme merasimiyle ilgili M.E.Ö. hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kız istedi ceza yedi! Bu görüntünün faturası ağır oldu

15 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ayrıca M.K. ve Ş.Y.'ye taşıt yolunu engel oluşturacak şekilde hareketlerde bulunmak, kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, görüşü engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak maddelerinden 15 bin 163 TL cezai işlem uygulanıp şahısların ehliyetine 60 ceza puanı işlendi. Şahıslar trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereği polis merkezi amirliğine sevk edildi. Damat adayı M.E.Ö.'nün daha önce de tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan ehliyetinin iptal edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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