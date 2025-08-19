Konya'da Kız Çocuğuna Taciz İddiası: Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Kız Çocuğuna Taciz İddiası: Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde 4 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 24 yaşındaki A.Ö., gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan apartmanın önünde arkadaşlarıyla oynayan 4 yaşındaki kız çocuğunu elinden tutarak apartmanın içine götüren tacizci, iddiaya göre apartman boşluğunda cinsel istismarda bulundu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, kız çocuğunun durumu annesine bildirmesi üzerine polisten yardım istendi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonrası 24 yaşındaki A.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.