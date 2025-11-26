Konya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçta Yangın Çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde yangın çıktı. Alevler, itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Alaylar 2 Mahallesi Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut B. idaresindeki 42 ZK 201 plakalı otomobilin kırmızı ışıkta durduğu sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek sönrdürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA