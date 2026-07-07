Konya'da 5 gündür kayıp yaşlı kadın bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için çıktığı dağlık arazide kaybolan ve ailesinin kayıp başvurusunun ardından çok sayıda ekibin katılımıyla aranan kadın 5 gün sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 2 Temmuz günü Seydişehir ilçe merkezinde yaşayan Seyit Ahmet Üner ve eşi Firdevs Üner (65), küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Şehir Gediği mevkisine çıktı. Arazide bir süre hayvanlarla ilgilenen Seyit Ahmet Üner, daha sonra eşini göremeyince çevrede arama yaptı ve bulamadı. Üner, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından bölgeye Jandarma, AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler arama çalışması yaparken, Firdevs Üner bugün Şehir Gediği mevkisinde bitkin bir vaziyette bulundu. Üner için hava ambulansı istendi. Hava ambulansı dağlık alanda uygun bir yere iniş yaparak Firdevs Üner'i aldı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Üner, Konya'ya sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı