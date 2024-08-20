Üye Girişi
Haberler

Konya'da Kaybolan 130 Küçükbaş Hayvan Sahiplerine Teslim Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Derbent ve Ereğli ilçelerinde kaybolan 130 küçükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Konya'nın Derbent ve Ereğli ilçesinde kayıp olan 130 küçükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Derbent ilçesi Arapözü Mahallesi'nde oturan M.U., küçükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya götürdü. Sabahleyin küçükbaş hayvanlarıyla birlikte evine dönen M.U., sürüdeki yaklaşık 100 koyunun eksik olduğunu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, koyunların dağlık arazide başıboş halde dolaşırken buldu. Bulunan koyunlar daha sonra sahibine teslim edildi.

Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi'nde de H.K. isimli vatandaş 30 adet küçükbaş hayvanın kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. Kayıp hayvanların bulunması için ekipler, bölgede dron destekli arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda 30 adet küçükbaş hayvan kayboldukları yerden 3 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Derbent 3-sayfa Ereğli konya Hayvan Hakları Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sara neden yok, sakat mı? Sara Young Boys maçında yok mu? Barış Alper Yılmaz zehirlendi mi? Barış Alper Yılmaz neden hasta oldu? Okan Buruk cezalı mı, yedek kulübesinde neden yok? Okan Buruk neden ceza aldı? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı? Davinson Sanchez Young Boys maçında yok mu? Kaan Ayhan neden yok, sakat mı? Kaan Ayhan Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLE!
title