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Konya'da kavgada 17 yaşındaki bir çocuk sırtından bıçakla ağır yaralandı

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Konya'da kavgada 17 yaşındaki bir çocuk sırtından bıçakla ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Konya'da kavgada 17 yaşındaki bir çocuk sırtından bıçakla ağır yaralandı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde akşam saatlerinde çıkan kavgada 17 yaşındaki çocuk sırtından ve kolundan bıçakla ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı; polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'da çıkan kavgada bir çocuk, sırtından ve kolundan bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güllüova Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.Z. (17), kişi veya kişiler ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu M.K.Z. sırtından ve kolundan bıçakla yaralandı. Yaralı şekilde kaçarak bir dükkana sığınan M.K.Z. burada yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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