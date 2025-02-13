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Konya'da Karlı Yolda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Konya'da Karlı Yolda Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde karlı ve buzlu yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole indi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde karlı ve buzlu yol zemininde araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-330-14/74 Kara yolu Akçayazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E.F. idaresindeki 42 APG 576 plakalı Hyundai marka araç ile Konya'dan Karapınar istikametine seyir halinde iken karlı ve buzlu yol zemininde direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkması sonucu şarampole indi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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