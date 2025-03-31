10 yaşındaki çocuk ağabeyini sırtından bıçakladı

Konya'nın Karatay ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde M.K. (10) ile H.K. (12) adlı kardeşler arasında kavga çıktı.

AĞABEYİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., ağabeyi H.K.'yı sırtından bıçakladı. Ailenin yardımı ile H.K. çevrede bulunan özel sağlık kabinine getirildi. Buradakilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleye sonrasın Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştiren çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.