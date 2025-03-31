Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

Özel bu ismi ilk kez açıkladı: İBB'ye kayyum atamak istiyorlar
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı, siyasetten men edildi
Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım

Bir ülkeyi açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri ortaya çıktı

10 yaşındaki çocuk ağabeyini sırtından bıçakladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da çocukların bıçaklı kavgası vahşetle son buldu. 10 yaşındaki çocuk 12 yaşındaki ağabeyini sırtından bıçakladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken kardeşi ise gözaltına alındı.

Konya'nın Karatay ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde M.K. (10) ile H.K. (12) adlı kardeşler arasında kavga çıktı.

AĞABEYİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., ağabeyi H.K.'yı sırtından bıçakladı. Ailenin yardımı ile H.K. çevrede bulunan özel sağlık kabinine getirildi. Buradakilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleye sonrasın Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştiren çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

10 yaşındaki çocuk ağabeyini sırtından bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.