Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Konya'da bir kişi, tartıştığı kız kardeşini tabancayla öldürdükten sonra annesine ağır yaralar vererek intihar etti. Olay sonrası komşuların ihbarı ile polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Konya'da bir kişi, tartıştığı kız kardeşini tabancayla öldürüp annesini ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir sitede yaşanan olayda henüz isimleri öğrenilemeyen bir kişi, evde bulunan kız kardeşi ile tartıştı. Tartışma sırasında şahıs yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesini vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahıs ve kız kardeşinin olayda hayatını kaybettiğini belirlerken ağrı yaralanan anne yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürüdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
