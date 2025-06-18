Konya'da 'Kardelen' Operasyonu: Masaj Salonu Kılıfında Suç Çetesi Çökertildi

Konya'da 'Kardelen' Operasyonu: Masaj Salonu Kılıfında Suç Çetesi Çökertildi
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Konya'da 'Kardelen' Operasyonu: Masaj Salonu Kılıfında Suç Çetesi Çökertildi
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Konya'da düzenlenen 'Kardelen' operasyonunda, masaj salonu adı altında faaliyet gösteren bir çetenin kadınlar, çocuklar ve erkek çalışanlar üzerinden uyuşturucu bağımlılığı ve fuhuş gibi suçlara karıştığı belirlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

Konya'da polisin düzenlediği "Kardelen" operasyonunda masaj salonu kılıfıyla faaliyet gösteren suç çetesi çökertildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen "Kardelen" operasyonuyla, Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonundaki kirli suç zinciri ortaya çıkarıldı. Polis ekipleri aylar süren titiz çalışmalarla, masaj salonu adı altında faaliyet gösteren işletmede kadınların, çocukların ve erkek çalışanların iradeleri dışında uyuşturucuya alıştırıldığı, müşterilerin gizli kameralarla kayda alınıp şantajla tehdit edilerek fuhuş ve çeşitli suçlara zorlandıkları tespit edildi. Ayrıca çete üyelerinin husumetli oldukları şahısların ev ve araçlarına silah yerleştirip ihbar ederek mağdur ettikleri de belirlendi. "Kardelen" kod adlı operasyonla düğmeye basan Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahsılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, operasyonların devam edeceğini ve benzer suç şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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