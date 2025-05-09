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Konya'da Kapı Açılmadığı İçin Ekipler Alarma Geçti

Konya'da Kapı Açılmadığı İçin Ekipler Alarma Geçti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin kapısını açmayan yaşlı çift, ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye ve polis, merdiven uzatarak balkona çıkarken, 97 yaşındaki ev sahibi ekipleri görünce şaşırdı ve kapıyı açtı.

Konya'da evin kapısını açmayan yaşlı çift ekipleri alarma geçirdi

İtfaiye ve polis merdiven uzatarak evin balkonuna çıkarken, 97 yaşındaki ev sahibi gürültü üzerine çıktığı balkonda ekipleri karşısında buldu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin kapısını açmayan yaşlı çift ekipleri alarma geçirdi. Ekipler uzatılan itfaiye merdiveni ile balkona çıkarken, ev sahibi gürültü üzerine çıktığı balkonda ekiplerle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesi 40763 numaralı sokakta bulunan dört katlı bir apartmanın ikinci katında ikamet eden yaşlı çiftin bakıcısı, adrese geldiğinde kapının defalarca zili çalmasına rağmen açılmaması ve telefonla da çifte ulaşılamaması üzerine sağlık ekipleri ile mahalle muhtarından yardım istedi. Haber alınamayan yaşlı çiftin sağlık durumundan endişe edilmesi üzerine yapılan ihbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen bir ambulans bina önünde beklemeye başlarken itfaiye ekipleri binadaki daireye girebilmek için seferber oldu. Balkona itfaiye merdiveni uzatılırken, itfaiye görevlisi ile polis ekipleri merdiven yardımıyla balkona ulaştı. Görevlilerin balkona girdiği sırada evde yaşayan 97 yaşındaki Mehmet Taşkesen de gürültüleri duyarak balkon kapısını açtı. Ekipleri balkonda karşısında görünce şaşkınlık yaşayan Taşkesen, görevlilerle birlikte daire içerisine girdi, uzun süre açılmayan kapı bu kez açıldı. Bakıcı kadın, mahalle muhtarı ve diğer görevliler de içeriden kapının açılması üzerine rahat bir nefes aldı. Mehmet Taşkesen'in yatalak hasta olan eşiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken, kapıyı zil sesini duymadığı için açmadığı ve olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - 3.Sayfa
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