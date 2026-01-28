Haberler

Ereğli'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Konya Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 07 CIV 627 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
