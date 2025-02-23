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Konya'da kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

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Konya'da bir kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katında meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, karı koca olan Şerife Ç. (35) ve Ömer Ç. (36) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şerife Ç. kocası Ömer Ç.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konya'da kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

ÇİFTİN 1 KIZ ÇOCUĞU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekipleri Ömer Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken katil zanlısı kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ömer Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şerife Ç. ise Konya Numune Hastanesine sağlık kontrolünden geçirildi. Öte yandan, çiftin bir kız çocuklarının olduğu ve olayın gerçekleştiği eve 2 yıl önce taşındıkları öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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