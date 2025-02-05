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Konya'da Kaçakçılık Operasyonlarında 41 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da Kaçakçılık Operasyonlarında 41 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Konya Emniyet Müdürlüğü, son bir hafta içinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirdi. Toplamda 41 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirilirken 41 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede son bir haftada yapılan çalışmalarda 59 tabanca, 60 şarjör, 350 fişek, 146 bin 212 adet doldurulmuş makaron, 5 milyon 621 bin 200 adet boş makaron, 125 kilo tütün, 245 paket elektronik sigara kartuşu, 91 elektronik sigara, 38 kilo nargile tütünü, 100 puro, 1 sigara üretim makinesi, 5 litre alkollü içki, 1 cep telefonu, bin 108 adet gümrük kaçağı çeşitli elektronik cihaz ve 441 adet gümrük kaçağı medikal ürün ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca hakkında arama kararı bulunan 3 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilirken 1 şahıs cezaevine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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