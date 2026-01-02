Konya'da evde kaçak klinik operasyonu

Konya'da yetkisiz ve izinsiz şekilde kaçak klinik kurularak sağlık hizmeti verilen eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, çok sayıda yurt içi ve yurt dışından temin edilen ilaçlar ile tıbbi malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesinde bir evde yetkisiz ve izinsiz şekilde sağlık hizmeti verildiğinin tespit edilmesinin ardından adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan detaylı aramalarda, evin kliniğe dönüştürüldüğü belirlendi. Operasyon çerçevesinde 3 bin 551 adet enjektör gibi tıbbi malzeme, bin 970 adet gümrük kaçağı ilaç, 402 adet serum ve hap ile 8,5 kilogram toz ilaç (borik asit, salisilik asit) ele geçirildi. Evde ayrıca profesyonel sağlık kuruluşlarında bulunan cihazlar ise dikkat çekti. Aramalarda, 1 adet ozon makinesi, 1 adet elektro terapi cihazı, 1 adet yağ ayırıcı damıtma cihazı, 1 adet ısı veren cihaz, hasta sedyesi, oksijen tüpü ve serum askısına el konuldu. Ele geçirilen cihaz ve malzemeler muhafaza altına alınırken, halk sağlığını tehlikeye atan kaçak klinik faaliyeti durduruldu. Operasyonun ardından, izinsiz sağlık hizmeti verdiği belirlenen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında KOM Şube Müdürlüğü tarafından adli ve idari işlem başlatıldı.

Yetkililer, bu tür usulsüz ve sağlıksız ortamlarda verilen hizmetlere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - KONYA